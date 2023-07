Zaradi požara poteka množična evakuacija z grškega otoka Rodos

Atene/Ljubljana, 22. julija - S tudi med slovenskimi turisti priljubljenega grškega otoka Rodos so zaradi požara, ki divja že peti dan, po poročanju lokalnih medijev danes na varno evakuirali 2000 prebivalcev in turistov. Pri evakuaciji s plaž Kiotari in Lardos na vzhodu tega sredozemskega otoka sodeluje tudi več kot 30 zasebnih plovil, je sporočila grška obalna straža.