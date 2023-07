Pregled - svet, 22. 7. (sobota)

ATENE - S tudi med slovenskimi turisti priljubljenega grškega otoka Rodos so zaradi požara, ki divja že peti dan, na varno evakuirali 2000 prebivalcev in turistov. Pri evakuaciji s plaž Kiotari in Lardos na vzhodu otoka je sodelovalo tudi več kot 30 zasebnih plovil. Predstavnik gasilcev je povedal, da je požar, ki je izbruhnil na vzpetini sredi otoka, najbolj zahteven doslej. Gasilcem pa je uspelo obvladati gozdne požare na območju Aten in polotoka Peloponez. Grčija je sicer v primežu najdaljšega vročinskega vala v zgodovini države, ki naj bi trajal od 16 do 17 dni.

NOVI SAD/BANJALUKA/NOVIGRAD - Potem ko je silovito neurje z močnim vetrom in dežjem v petek najprej pustošilo po severni Italiji, Sloveniji in delu Hrvaške, je zvečer doseglo BiH in Srbijo. Tu so na severu v Vojvodini umrli trije ljudje, med njimi 12-letnik. Najhuje je bilo v Novem Sadu. V BiH je bilo najhuje v entiteti Republiki Srbski, kjer je bilo danes brez elektrike še vedno več tisoč ljudi. Na Hrvaškem je bilo najhuje v Istri in Kvarnerju. V Novigradu je v počitniškem kampu Sirena veter izruval na desetine dreves, ki so padla na prikolice, šotore in avtomobile dopustnikov ter povzročila precejšnjo škodo. Več ljudi je pri tem utrpelo odrgnine. Na morju blizu Novigrada pa še vedno iščejo Italijana, ki je tik pred neurjem z ladje padel v vodo.

KIJEV - V ruskem obstreljevanju vasi blizu mesta Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo v petek zvečer ubitih šest ljudi, ranjenih pa pet, je sporočil vodja regionalne ukrajinske vojaške uprave Pavlo Kirilenko. Oblasti v regiji Dnipropetrovsk pa so sporočile, da so bili v ruskem topniškem napadu v mestu Nikopol ranjeni trije ljudje.

SIMFEROPOL - Po napadu ukrajinskega brezpilotnega letalnika na polotok Krim, ki si ga je leta 2014 nezakonito priključila Rusija, je odjeknila eksplozija v skladišču streliva, je sporočil proruski guverner polotoka Sergej Aksjonov. Z območja blizu kraja eksplozije so preventivno evakuirali ljudi in začasno ustavili železniški promet. Žrtev ni bilo. Francoski tiskovni agenciji AFP je neimenovani vir iz ukrajinske vojske potrdil, da za napadom stoji ukrajinska vojska.

MOSKVA - V ukrajinskem obstreljevanju s kasetnim strelivom na območju spopadov v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine je bil ubit vojni dopisnik ruske državne tiskovne agencije Ria Novosti Rostislav Žuravlev, še trije ruski novinarji pa so bili ranjeni, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Smrt svojega novinarja je potrdila tudi tiskovna agencija. Rusko zunanje ministrstvo je obsodilo ta "gnusen, naklepen zločin", ki so ga zagrešile zahodne sile in Kijev. Obljubilo je kaznovanje odgovornih.

KIJEV/NEW YORK - Skupaj moramo preprečiti svetovno prehransko krizo, je v petek po telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. O potrebi po sprostitvi črnomorskega žitnega koridorja se je po telefonu danes pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom.

VARŠAVA - Poljsko zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v državi, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin v petek Varšavo obtožil, da ima ozemeljske težnje v Ukrajini. Na seji ruskega varnostnega sveta je dejal, da si Varšava verjetno prizadeva ustanoviti koalicijo pod okriljem Nata in se neposredno pridružiti konfliktu v Ukrajini, kjer si želi odtrgati večji kos zase in obnoviti svoje zgodovinsko ozemlje. V Varšavi so Putinove izjave označili za provokativne in poskus izzivanja eskalacije.

SOFIJA - Bolgarija bo Ukrajini poslala okoli 100 bojnih transportnih oklepnikov sovjetske izdelave, je v petek odločil parlament v Sofiji. Gre za prvo pošiljko oklepnih vozil iz Bolgarije, ki je ukrajinskim silam doslej pomagala zgolj z neprebojnimi jopiči in čeladami. V pripravi naj bi bil nov paket, ki bo predvidoma vključeval tudi orožje in strelivo.

BRASOV - Madžarski premier Viktor Orban je v govoru madžarski manjšini v Romuniji znova kritiziral EU, tokrat zaradi vodenja "LGBTQ ofenzive" in federalizma. Bruselj je obtožil, da je lani poskušal zamenjati oblast na Madžarskem, in obljubil, da bo njegova vlada še naprej ohranjala krščanske korenine države.

SEUL - Severna Koreja je izstrelila več manevrirnih raket v Rumeno morje med Korejskim polotokom in Kitajsko. Poveljstvo južnokorejske vojske je dodalo, da južnokorejski in ameriški obveščevalci analizirajo izstrelitev, medtem ko opazujejo morebitne dodatne aktivnosti Pjongjanga. Do novih preizkusov raket prihaja v času, ko Seul in Washington krepita obrambno sodelovanje, napetosti s Pjongjangom pa naraščajo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na čelo vojaške mornarice imenoval admiralko Liso Franchetti, ki bo s tem postala prva članica štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil v zgodovini ZDA. Preden bo uradno nastopila, jo mora potrditi še senat, kjer pa znajo biti težave. Franchetti sicer ne bo prva ženska na čelu enega od rodov ameriških oboroženih sil, saj obalno stražo vodi admiralka Linda Fagan, vendar pa poveljnik obalne straže ni član štaba združenih poveljstev.

PARIZ - V Parizu je 13. julija umrla hči Charlieja Chaplina Josephine. Igralka, ki je umrla v starosti 74 let, je bila eden od 11 otrok slavnega komika. Najbolj znana je bila po vlogi prešuštniške žene May v filmu Piera Paola Pasolinija Canterburyjske zgodbe iz leta 1972.

AMSTERDAM - Amsterdamski mestni svet je z veliko večino podprl prepoved križark v središču mesta. Gre za enega od ukrepov, s katerim želi mesto zamejiti množični turizem in zmanjšati onesnaževanje. Terminal za križarke, ki se nahaja v bližini glavne železniške postaje v nizozemski prestolnici, bodo morali zdaj prestaviti.

PUNTA DEL ESTE - Na urugvajsko obalo je v zadnjih dneh naplavilo okoli 2000 mrtvih magellanovih pingvinov. Vzrok njihove smrti ni znan. Večinoma gre za mladiče, ki naj bi poginili v Atlantiku, nakar so jih tokovi prinesli na urugvajsko obalo, je pojasnila vodja oddelka za favno na urugvajskem ministrstvu za okolje Carmen Leizagoyen.