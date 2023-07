Slovenijo spet prešla nevihtna linija

Ljubljana, 22. julija - Slovenijo je danes spet prešla nevihtna linija, širila se je od južnega dela Notranjske do Zasavja in se nato pomaknila proti vzhodu. Najhuje je bilo v širši okolici Slovenskih Konjic, nove nevihte z nalivi nastajajo nad Koroško in se širijo nad Štajersko. Pas neviht je dosegel tudi severozahod Slovenije.