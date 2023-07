Za konec Toura le še sprinterski festival na Elizejskih poljanah

Pariz, 23. julija - Danes se bo končala 110. kolesarska dirka po Franciji. Skupni zmagovalec je že znan, to bo Danec Jonas Vingegaard, ki je slavil že lani, drugo mesto pa bo osvojil slovenski as Tadej Pogačar. Zadnja etapa od Saint-Quentin-en-Yvelinesa do Pariza (115,1 km) bo namenjena predvsem proslavljanju in sprinterskemu obračunu na Elizejskih poljanah.