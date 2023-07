Rusko-ukrajinski finale v Budimpešti

Budimpešta, 22. julija - Rusinja Marija Timofejeva in Ukrajinka Katerina Baindl sta se prek današnjih polfinalnih dvobojev uvrstili v veliki finale teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 230.000 evrov. Timofejeva je v polfinalu premagala Argentinko Nadio Podoroska s 7:6 (6), 3:6 in 6:3, Baindl pa Američanko Claire Liu s 7:5 in 7:6 (3).