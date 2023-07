Pogačar v sprintu ugnal tekmece za 11. etapno zmago na Touru

Dijon, 22. julija - Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec predzadnje etape dirke po Franciji. Na trasi od Belforta do Le Marksteina (133,5 km) je bil boljši od Avstrijca Felixa Galla in Danca Jonasa Vingegaarda. Zmagovalec Toura je že znan, to je danes neuradno postal prav Vingegaard, saj bo v nedeljo na sporedu le še procesija na pariških cestah.