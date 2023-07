V Novigradu nadaljujejo sanacijo škode po neurju

Novigrad, 22. julija - V Novigradu danes nadaljujejo sanacijo škode po neurju, ki je v petek po severu Italije in Sloveniji pustošilo tudi v delu Hrvaške, nato pa še v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. V počitniškem kampu Sirena je veter izruval na desetine dreves, ki so padla na prikolice dopustnikov. Več ljudi je pri tem utrpelo odrgnine, poročajo hrvaški mediji.