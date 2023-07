Družba RHI Magnesita za 93 milijonov prevzela Seven Refractories iz Divače

Divača, 23. julija - Multinacionalka RHI Magnesita s sedežem na Dunaju je v minulem tednu zaključila prevzem proizvajalca ognjevzdržnih materialov iz Divače Seven Refractories. Pogodbo v višini 93 milijonov evrov so podpisali v ponedeljek, v četrtek pa so dogodek slovesno obeležili ob tovarni v Divači, ki naj bi po napovedih ohranila pomembno vlogo.