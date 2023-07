Vreme: Spremenljivo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 22. julija - V naslednjih urah bo spremenljivo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo tudi močnejše. Ponoči se bo ozračje umirilo, jasnilo se bo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo po nižinah v notranjosti sprva oblačno ali megleno, čez dan pa bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bo znova povečana verjetnost za krajevna neurja.

Obeti: V ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče, pihal bo jugozahodnik. Zvečer v zahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V torek bo spremenljivo z nevihtami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. V višinah k nam še doteka razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo pas ploh neviht pomaknil nad kraje vzhodno od nas. Ponoči se vreme umirilo, jasnilo se bo. V nedeljo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah lahko megleno. Popoldne lahko v Alpah nastane kakšna ploha ali nevihta.