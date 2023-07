Prvi in drugi nosilec finalista Bastada

Bastad, 22. julija - Norvežan Casper Ruud in Rus Andrej Rubljov sta se uvrstila v finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu. Prvopostavljeni Ruud je bil v današnjem prvem polfinalnem dvoboju boljši od Italijana Lorenza Musettija s 6:3 in 7:5, medtem ko je drugi nosilec iz Rusije ukanil Argentinca Francisca Cerundola s 7:6 (6), 6:7 (7) in 6:3.