Cachin in Ramos za zmago v Gstaadu

Gstaad, 22. julija - Argentinec Pedro Cachin in Španec Albert Ramos sta finalista turnirja ATP v švicarskem Gstaadu z nagradnim skladom 630.705 evrov. Južnoameričan je v polfinalu premagal Srba Hamada Medkedovića s 6:3 in 6:1, Španec pa je bil boljši od drugopostavljenega Srba Miomirja Kecmanovića s 6:2 in 6:3.