Popoldne za celo državo razglašeno oranžno vremensko opozorilo pred neurji

Ljubljana, 22. julija - Agencija RS za okolje (Arso) je za območje celotne Slovenije danes med 14. in 23. uro razglasila oranžno vremensko opozorilo pred nevihtami. Možni so močnejše krajevne nevihte, lokalni nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, opozarja.