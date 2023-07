Silovito neurje v Srbiji zahtevalo življenje

Novi Sad/Banjaluka/Novigrad, 22. julija - Potem ko je silovito neurje z močnim vetrom in dežjem v petek najprej pustošilo po severni Italiji, Sloveniji in delu Hrvaške, je zvečer doseglo Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Tu je najbolj prizadelo Novi Sad na severu države, kjer je umrl 12-letnik, 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Povzročilo je tudi gmotno škodo, poročajo lokalni mediji.