V Črni na Koroškem po neurju odprava posledic, več cest še vedno zaprtih

Črna na Koroškem, 22. julija - Posledice neurja, ki je med drugim povzročilo plazove in hudourniške poplave, so v Črni na Koroškem v petek odpravljali do poznih večernih ur, danes pa nadaljujejo z delom. Na območje prihajajo pripadniki Slovenske vojske, razmere si bo dopoldne ogledal tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Več tamkajšnjih lokalnih cest ostaja zaprtih.