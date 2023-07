Ministrica Šinko obiskala poškodovane kmetijske površine na severovzhodu države

Gornja Radgona, 22. julija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko si je po ogledu gozdov na območju občine Naklo v petek še na severovzhodu države ogledala škodo, ki so jih neurja povzročila v gozdovih in na drugih kmetijskih površinah. V Gornji Radgoni je obiskala podjetje Radgonske gorice, ki ima poškodovanih vseh 500 hektarjev vinogradov.