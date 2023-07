Pet novih obrazov v Rogaški Slatini, med njimi tudi Benedičič

Rogaška Slatina, 21. julija - Novi slovenski nogometni prvoligaš iz Rogaške Slatine je tik pred začetkom sezone v Prvi ligi Telemach v svoje vrste zvabil pet novih igralcev. Kar trije od njih so Hrvati, in sicer Toni Vinogradac, Vice Miljanić in David Sim, najbolj odmevni pa sta domači okrepitvi. Za Rogaško bosta v sezoni 2023/24 igrala Žan Benedičič in Alen Korošec.