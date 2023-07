Med novim neurjem na Hrvaškem voda vdrla tudi v sabor

Zagreb, 21. julija - Dan po silovitem neurju, ki je predvsem v Zagrebu povzročilo obsežno razdejanje in vzelo štiri življenja, je Hrvaško danes dosegel nov nevihtni sistem. Ta je zaenkrat največ preglavic povzročil v Istri in na Kvarnerju, zaradi vdora vode pa so začasno morali prekiniti tudi sejo sabora v prestolnici, poročajo hrvaški mediji.