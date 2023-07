Misija za VS ZN bo delovala znotraj predstavništva pri ZN, Žbogar bo odgovoren ministrici

New York, 22. julija - Posebna misija za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, ki jo je imenovala vlada, bo delovala kot samostojna enota znotraj predstavništva pri ZN, njen vodja Samuel Žbogar pa bo neposredno odgovoren ministrici, so pojasnili na MZEZ. Poudarili so, da imenovanje misije ne pomeni nezaupnice vodji predstavništva, veleposlaniku Boštjanu Malovrhu.