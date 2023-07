Na območju Črne na Koroškem hudourniške poplave, sprožili tudi alarm za splošno nevarnost

Črna na Koroškem, 21. julija - Popoldansko neurje, ki je prešlo državo, je tudi tokrat povzročilo precej težav. Najhuje je na območju Črne na Koroškem, kjer so zaradi močnih padavin nastale hudourniške poplave. Zaprtih je nekaj cest, sprožili so alarm za splošno nevarnost, evakuirati so morali 20 ljudi, so za STA pojasnili na pristojni upravi za zaščito in reševanje.