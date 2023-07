Začenjajo se vpisi na fakultete v prvem prijavnem roku

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 24. julija - Za kandidate, ki se v študijskem letu 2023/2024 lahko vpišejo v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študijskega programa v prvem prijavnem roku, se na visokošolskih zavodih danes začenjajo vpisi. Potekali bodo do 17. avgusta, so sporočili iz ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.