Družine se bodo v organizaciji Aninega sklada podale na tradicionalno romanje na Brezje

Brezje, 22. julija - Anin sklad danes organizira tradicionalno romanje družin na Brezje. Pod šotorom bo ob 10. uri maša za družine in njihove dobrotnike, po maši pa bodo pripravili ločen program za zakonce in otroke. S starši bosta spregovorila zakonca Mavrič, za otroke pa so pripravili poseben razvedrilni program. Pričakujejo približno 150 ljudi, so dejali za STA.