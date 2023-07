Večer o izstopu delodajalskih organizacij iz Ekonomsko-socialnega sveta (22. 7.)

Maribor, 21. julija - Srečko Klapš v komentarju (Ne)dialog in neenotnost piše o izstopu delodajalskih organizacij iz Ekonomsko-socialnega sveta. Avtor poudarja, da je slovenski premier Robert Golob obljubljal predvsem veliko dialoga in konsenza, sedaj pa je jasno, da so bili v zadnjem letu potrjeni zakoni, ki niso bili usklajeni s socialnimi partnerji.