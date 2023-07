Mohorič po fotofinišu zmagovalec 19. etape, Mezgec sedmi

Dijon, 21. julija - Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km) je po fotofinišu slavil iz ubežne skupine pred Dancem Kasperjem Asgreenom in Avstralcem Benom O'Connorjem. V skupnem seštevku ne bo prišlo do sprememb.