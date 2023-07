Vreme: Nevihte bodo ponehale

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do večera je na vzhodu Slovenije še možno kakšno krajevno neurje, nato pa se bo ozračje umirilo.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in postopno spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Od zahoda doteka k nam razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo. Nevihte bodo ponoči od zahoda prehodno ponehale, v soboto čez dan pa se bodo znova pojavljale.