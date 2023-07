Ministrstvo za finance zaskrbljeno zaradi izstopa delodajalcev iz ESS

Ljubljana, 21. julija - Na ministrstvu za finance so v odzivu na danes napovedani izstop delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) zapisali, da jih zaustavitev socialnega dialoga skrbi. Prepričani so, da umik, četudi začasen, ne more biti pravi korak pri iskanju najboljših rešitev. Verjamejo pa, da je časa za temeljito razpravo še dovolj.