V silovitem neurju na severu Italije več poškodovanih

Milano, 21. julija - Sever Italije je po poročanju italijanskih medijev danes prizadelo silovito neurje z dežjem, orkanskim vetrom in točo ter celo domnevnim tornadom v Milanu. Neurje je ruvalo drevesa, poplavljalo in odkrivalo strehe. Najhuje je bilo v Lombardiji, o neurju so poročali tudi iz Benečije (Veneto). Poškodovanih je bilo več ljudi.