Nekoliko oslabljen nevihtni sistem potuje proti vzhodu

Ljubljana, 21. julija - Nevihtni sistem, ki je popoldne zajel zahodno in osrednjo Slovenijo, trenutno nekoliko oslabljen potuje naprej proti vzhodu, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Neurje, za katerega je Arso za zahod in osrednji del države izdal najvišje, rdeče opozorilo, so spremljali močni sunki vetra in ponekod tudi toča.