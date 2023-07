Glasbenica Alenka Pinterič praznuje 75 let

Maribor, 22. julija - Pevka Alenka Pinterič, ki je bila desetletja del slovenske glasbene scene, praznuje 75 let. Štajerska lady, kot se jo je prijel vzdevek po istoimenski pesmi, ki jo je napisala za Slovensko popevko, je leta 2006 izdala biografsko knjigo The Beatles, Tito in jaz, potem pa se je umaknila iz javnosti.