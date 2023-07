V državnih gozdovih doslej poškodovanega vsaj 150.000 kubičnih metrov drevja

Ker so zaradi neprevoznosti cest marsikje gozdovi še nedostopni, pričakujejo, da bo končna količina poškodovane lesne mase še višja, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Sanacija škode po vetrolomih je stekla nemudoma. "Toda zaradi obsega prizadetih površin in pomanjkanja izvajalcev na trgu ter ob povečani nevarnosti za delo gozdarjev v izrednih razmerah ni mogoče pričakovati, da bo sanacija zaključena v kratkih rokih, ki so običajni pri odločbah za sanacijsko sečnjo," pravijo in poudarjajo, da sočasno beležijo povečan obseg sanitarne sečnje zaradi letošnjih obsežnejših gradacij podlubnikov.

Državni gozdovi, ki predstavljajo 20 odstotkov vseh slovenskih gozdov, so bili zaradi vetrolomov najbolj prizadeti na območjih v severnem delu Slovenije, in sicer od Murske Sobote do Bleda. Na nekaterih gozdnih obratih poškodovana lesna masa predstavlja tretjino do polovico načrtovane letne proizvodnje.

Prizadeti so tudi posamezni predeli državnih gozdov drugje po Sloveniji, kjer je intenziteta sicer manjša in poškodovanost prostorsko bolj razpršena.

Ekipe lastne gozdne proizvodnje Slovenskih državnih gozdov in zunanjih izvajalcev so na vseh območjih takoj začele z odstranjevanjem dreves na javnih in gozdnih cestah, prednostno na cestah, ki omogočajo dostop do oddaljenih zaselkov. Prednost ima tudi odstranjevanje dreves, ki ovirajo delo na kmetijskih površinah, kjer trenutno poteka žetev.

"Dostop v gozd je prvi ukrep, da se lahko oceni obseg sanacije ter predvsem, da lahko pričnemo s samo sanitarno sečnjo," so navedli in dodali, da se pri sečnji in spravilu usmerjajo v smrekove sestoje, da v čim večji meri preprečijo namnožitev podlubnikov.

Ključno vlogo ima zaradi zagotavljanja večje varnosti delavcev strojna sečnja, na terenu pa so tudi vse razpoložljive klasične traktorske ekipe. Slovenski državni gozdovi so na prizadetih območjih nemudoma ustavili vse redne sečnje, na najbolj kritična območja pa bodo napotili ekipe iz manj prizadetih poslovnih enot.

"Največjo oviro za hitro izvedbo sanacije v državnih in zasebnih gozdovih bo zagotovo predstavljalo pomanjkanje izvajalcev sečnje in spravila na trgu," ocenjujejo.

Letos je povečana gradacija podlubnikov, na nekaterih območjih državnih gozdov poteka še tudi sanacijska sečnja zaradi snegoloma - letos so dobili za več kot 200.000 kubičnih metrov odločb za izvedbo sanitarne sečnje zaradi podlubnikov in snegoloma. Pričakujejo, da bodo gradacije podlubnikov še naprej v porastu in da bo tako obseg sanitarne sečnje bistveno večji kot v zadnjih letih.

Ker so neurja prizadela tudi gozdove v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, na drugi strani tako kot po vseh dosedanjih naravnih nesrečah, ki so prizadele gozdove v regiji, pričakujejo nihanja tudi na trgu gozdnih lesnih sortimentov.

V družbi se zavedajo, da je sanacijsko sečnjo zaradi preprečevanja gradacij podlubnikov treba izvesti čim prej, a hkrati od pristojnih inštitucij pričakujejo "realne roke" za izvedbo sanacije.

"V času intenzivnih sanitarnih sečenj, ki imajo izredno kratke roke izvedbe, so namreč lastniki gozdov in izvajalci sečnje v veliki časovni stiski ter pod pritiskom, kar pomembno prispeva k večji verjetnosti delovnih nezgod, ki so v gozdarski panogi pogosto zelo težke ali celo smrtne," so opozorili.

Dodali so, da vetrolomi za seboj puščajo izruvana in podrta drevesa, zaradi česar sta sečnja in spravilo poškodovanega drevja tudi za izkušene in ustrezno opremljene delavce izjemno nevarna, tako da bodo v sanaciji posebno pozornost posvetili skrbi za varnost.