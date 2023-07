V 97. letu starosti umrl legendarni pevec Tony Bennett

New York, 21. julija - V 97. letu starosti je umrl ameriški pevec Tony Bennett, poroča Variety. Leta 2016 so mu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, a je nastopal in snemal še vse do leta 2021. Njegova kariera se je raztezala skozi osem desetletij. Umrl je danes zjutraj v New Yorku.