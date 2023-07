Gospodarsko ministrstvo obžaluje izstop delodajalcev iz ESS

Ljubljana, 21. julija - Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport obžalujejo izstop gospodarskih predstavniških zbornic iz ESS. "Z našimi najpomembnejšimi partnerji si želimo sedeti za isto mizo in skupaj iskati rešitve," so zapisali in pozvali delodajalsko stran, naj o tej potezi še enkrat premisli in se vrne za pogajalsko mizo.