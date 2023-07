V neurju prizadeti Vojnik obiskal Medved z ekipo

Vojnik, 21. julija - Občino Vojnik, ki jo je v četrtek prizadelo silovito neurje s točo, so danes obiskali državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Občini so zagotovili pomoč, saj je neurje prizadelo tri četrtine njenega območja.