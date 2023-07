Za nekatere predstavnike sindikalne strani izstop delodajalcev iz ESS taktične narave

Ljubljana, 21. julija - Predsedujoči ESS in predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek obžaluje izstop delodajalcev iz ESS in poudarja, da so nekatere njihove kritike preuranjene. Da je poteza taktične narave in v funkciji pritiska na poskus zaustavitve zakona o delovnih razmerjih, pa meni predsednik KSJS Slovenije Branimir Štrukelj.