Velenjčani v skupini C, Trebanjci v kvalifikacijah evropske lige

Dunaj, 21. julija - Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Slovenski podprvak bo igral v skupini C, v njej so tudi španska Encantada Cuenca, švedski Sävehof in zmagovalec portugalsko-švicarskega dvoboja Aguas Santas - Winterthur.