Tudi koprski mestni svet s pozivom za odpravo vinjet na obalni hitri cesti

Koper, 21. julija - Koprski mestni svet je na četrtkovi seji pooblastil župana Aleša Bržana, naj na vlado naslovi zahtevo za odpravo cestninjenja na hitri cesti med mejnim prehodom Škofije in predorom Markovec. Že prej so podobne pozive predstavili civilne iniciative, Primorska gospodarska zbornica in več poslancev. Država jih še naprej vztrajno zavrača.