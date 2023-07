Arso izdal rdeče opozorilo za osrednjo in zahodno Slovenijo

Ljubljana, 21. julija - Agencija RS za okolje (Arso) je za zahodni in osrednji del Slovenije razglasila vremensko opozorilo najvišje stopnje, rdeče opozorilo. Na zahodu opozorilo velja med 13. in 17. uro, v osrednjem delu Slovenije pa med 13. in 18. uro. V tem času so verjetna številna močna neurja s točo, močnejšim pišem vetra in udari strel, opozarja Arso.