CSD v primeru družine na kokain pozitivnega šestletnika z mnenjem sodišču podprl predlog mame za zaščito otroka

Koper, 21. julija - Na pristojnem CSD so v primeru družine šestletnika, pozitivnega na kokain, pojasnili, da so z mnenjem sodišču podprli predlog mame za zaščito otroka. Ocenili so namreč, da je oče hudo kršil svoje starševske dolžnosti. Dodali so tudi, da pred majem, ko je z njim v stik stopila šola, niso dobili nobene informacije, ki bi terjale njihovo ukrepanje.