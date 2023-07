Spremenjen javni razpis za športno infrastrukturo

Ljubljana, 21. julija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes spremenilo javni razpis za sofinanciranje investicij v športne dvorane in zunanje športne površine v letu 2023. Ob odpiranju prejetih vlog je strokovna komisija ugotovila, da je na sklop A prispelo manj vlog, kot so pričakovali. Zato so pripravili spremembo razpisa z namenom prenosa sredstev.