Ljubljana, 21. julija - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin bodo po obisku območja Vojnika (ob 13. uri, Občina Vojnik), ki ga je v četrtek zajelo močno neurje, na voljo za izjave za medije, so sporočili z ministrstva.