Talne označbe ne ovirajo več prometa na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja

Dragonja, 21. julija - Na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja so z odstranitvijo nekaj manjših objektov ter z novimi talnimi označbami povečali prometno prepustnost, so na današnji novinarski konferenci na mejnem prehodu zagotovili predstavniki ministrstev za notranje zadeve in za infrastrukturo. Podobno bodo storili na drugih nekdanjih mejnih prehodih s Hrvaško.