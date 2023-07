Danes v Hočah odpade odbojkarska tekma proti Grkinjam

Hoče, 21. julija - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se v Mariboru pripravlja na letošnje evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre 2024. V sklopu priprav so bile v Hočah med sredo in soboto predvidene štiri pripravljalne tekme z Grkinjami, na željo grškega tabora pa je današnja odpovedana, so sporočili iz krovne slovenske zveze.