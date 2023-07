Ljubljana, 21. julija - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se bo danes ob 14. uri na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Štukljevi 44 odzval na začasen izstop delodajalskih organizacij iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in podal izjavo glede primera na CSD Piran, so sporočili iz ministrstva.