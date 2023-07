Zmagi Švice in Španije, Kanadčanke le do remija

Sydney/Auckland, 21. julija - Na svetovnem prvenstvu za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji so nogometašice danes odigrale tri tekme. Švica je z 2:0 ugnala Filipine, Španija je s 3:0 premagala Kostariko, presenečenje pa je izid tekme med Nigerijo in favorizirano Kanado, ki se je končala brez golov.