Povzročitelj trčenja štirih vozil na Bledu močno opit

Bled, 21. julija - Policisti so pridržali voznika, ki je v sredo popoldan pred hotelom Mlino na Bledu povzročil prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena štiri vozila, štiri osebe pa so bile lažje poškodovane. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v krvi 1,85 grama alkohola na kilogram krvi.