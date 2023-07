Pirc Musar negativno presenečena nad vladnim mnenjem o ustavnosti migracijske zakonodaje

Ljubljana, 21. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je negativno presenečena nad mnenjem vlade o ustavnosti zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti. Poudarja, da je za odločevalce ključno, da so pred sprejemanjem odločitev dobro seznanjeni z vsebino, ki jo obravnavajo, saj to ohranja in krepi zaupanje javnosti v njihovo delo.