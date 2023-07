Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 21. julija - Ljubljanska borza je zadnji trgovalni dan tedna začela s pozitivnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,36 odstotka, pri tem pa so največjo rast zabeležile delnice Luke Koper. Daleč največ zanimanja med vlagatelji je bilo za delnice Krke, s katerimi so dopoldne ustvarili za skoraj 300.000 evrov prometa.