Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih tretji mesec zapored navzdol

Ljubljana, 21. julija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v mesečni primerjavi znižale že tretji mesec zapored. V primerjavi z majem so izgubile 0,5 odstotka. Najbolj so se znižale cene v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja. Na letni ravni so se cene izdelkov podražile za 4,9 odstotka, je danes objavil statistični urad.