Po oceni GH Holdinga odločitev državne revizijske komisije v nasprotju z zakonskimi pravili

Ljubljana, 21. julija - V podjetju GH Holding so odločitev Državne revizijske komisije, ki je zavrnila njihov zahtevek za revizijo javnega naročila UKC Ljubljana za nakup sedmih diagnostičnih naprav, označili za neobičajno hitro in v nasprotju z zakonskimi in postopkovnimi pravili. Preverili bodo vse možnosti za nadaljevanje postopkov v tej zadevi, so napovedali.