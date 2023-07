Število prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev po navedbah AVP skokovito narašča

Ljubljana, 21. julija - Število prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev po navedbah Agencije za varnost prometa (AVP) skokovito narašča, letos so do 18. julija zabeležili že 101 nesrečo. Ob tem na AVP opozarjajo, da večina voznikov e-skirojev sama povzroči prometno nesrečo in da se vozniki ne zavedajo hitrosti, ki jo lahko razvije e-skiro.