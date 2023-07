Policija še preiskuje primer 6-letnika, ki je bil pozitiven na kokain, oče v priporu

Piran, 21. julija - Na Policijski upravi Koper so v zvezi s primerom šestletnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pozitiven na kokain, zapisali, da primer še preiskujejo in zbirajo dodatne dokaze. Oče šestletnika, ki je osumljen več kaznivih dejanj, je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v Kopru od 13. julija v priporu, so sporočili s PU Koper.